Polizei Düren

POL-DN: Mutmaßlicher Reifenstecher gefasst

Jülich (ots)

Im Verlaufe des gestrigen Nachmittages verdichtete sich der Tatverdacht gegen einen 65- Jährigen Mann aus Niederzier.

Nach seiner vorläufigen Festnahme und ersten Vernehmungen durch Beamte des Kriminalkommissariates 6 in Jülich wurde der Tatverdächtige am späten Abend zu einer fachärztlichen Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in den Fällen und bittet darum, Geschädigte, deren Fahrzeug auf dem eigenen Grundstück beschädigt wurde und die über eine Kameraüberwachung verfügen, die eventuell die Tat gefilmt haben könnte, die Aufzeichnung der Kriminalpolizei in Jülich zur Verfügung zu stellen.

