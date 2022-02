Polizei Düren

POL-DN: Drei Katalysatoren entwendet

Düren (ots)

Gleich dreimal schlugen Unbekannte im Stadtgebiet Düren zu. Sie entfernten an drei Pkw desselben Herstellers die Katalysatoren.

Das Fahrzeug eines 38- Jährigen aus Düren war in der Uhlandstraße geparkt. Dort wurde der Katalysator in der Zeit vom 08.02.2022, 15:00 Uhr, bis 09.02.2022, 17:45 Uhr entwendet. In der Paradiesstraße parkte der Pkw eines 34 Jahre alten Mannes aus Merzenich. Dort schlugen die Unbekannten zwischen dem 08.02.2022, 18:30 Uhr, und 09.02.2022, 10:00 Uhr zu. Den dritten Katalysator entwendeten die Diebe in dem Zeitraum vom 07.02.2022, 16:00 Uhr, bis zum 09.02.2022, 12:00 Uhr, in der Zülpicher Straße. Dort hatte eine 77 Jahre alte Frau aus Düren ihren Pkw abgestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

