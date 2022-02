Polizei Düren

POL-DN: Citroen entwendet

Düren (ots)

Ein Citroen Berlingo geriet am Dienstagvormittag in den Fokus von Langfingern, die das Fahrzeug kurzerhand von einem Parkplatz in der Dürener Wilhelmstraße entwendeten.

Der Nutzer des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen DN-MH 180 stellte dieses gegen 07:50 Uhr in der Wilhelmstraße in Düren ab. Als er gegen 10:30 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass in der Parkbucht, wo vormals sein Fahrzeug stand, nun ein fremdes Fahrzeug parkte.

Der Citroen ist in der Farbe schwarz lackiert und trägt einen auffälligen, großen Aufkleber in Form eines Schäferhundes am Heck. Zudem verfügt der kleine Kastenwagen über drei Dachträger.

Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Fahrzeugs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell