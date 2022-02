Polizei Düren

POL-DN: Zugebissen

Aldenhoven (ots)

Ein 56 Jahre alter Mann aus Jülich wurde am Dienstagabend durch einen Hundebiss schwer verletzt.

Der Mann aus Jülich war gegen 22:25 Uhr selbst mit einem Hund am Sportplatz "Im Schleidener Thal" spazieren, als er plötzlich einen herrenlosen Hund wahrnahm. Nach eigenen Angaben lief der Hund auf den 56-Jährigen zu, griff ihn an und biss ihm in das Gesicht. Der Mann setzte sich zur Wehr und befreite sich von dem Hund. Hierbei zog er sich weitere Verletzungen zu. Anschließend lief der Hund in unbekannte Richtung davon. Bei dem Tier soll es sich um einen kniehohen, schwarz/braunen Mischlingshund handeln. Der Hund war ohne Halsband unterwegs und auch einen Halter konnte der 56 Jahre alte Mann nicht ausfindig machen. Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus stationär behandelt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell