POL-DN: Einbruch in Kindergarten

Jülich (ots)

Eine böse Überraschung erlebten Mitarbeiter einer Kindertagesstätte am Dienstagmorgen, als sie zu ihrer Arbeitsstelle kamen. Unbekannte waren in die Räumlichkeiten eingebrochen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen die Täter in die Kindertagesstätte in der Crombachstraße Jülich-Koslar ein. Sie überkletterten vermutlich einen Gartenzaun und hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf. In den Räumen des Kindergartens wurden weitere Türen und Schränke aufgehebelt. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld.

Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden

