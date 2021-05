Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Dienstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in einen Wald an der Imhofstraße in Spelle alarmiert. In dem Waldstück hatte sich vermutlich die Glut eines kleinen Lagerfeuers wieder selbst entzündet. Die Feuerwehr konnten das Feuer zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977/92920 zu melden.

