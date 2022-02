Polizei Düren

POL-DN: Erneut falscher Stadtwerkemitarbeiter unterwegs

Jülich (ots)

Zu einem erneuten Trickdiebstahl, bei dem sich ein bislang unbekannter Mann als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab, kam es am Dienstagvormittag.

Gegen 11:15 Uhr klingelte der angebliche Mitarbeiter an der Haustür einer Seniorin im Schlehdornweg. Er gab an, dass er den Stand des Wasserzählers ablesen müsse. Hierfür veranschlagte er eine Entlohnung in Höhe von 200 Euro. Gemeinsam gingen die beiden in den Keller des Hauses. Dort drehte der Unbekannte das Wasser ab und begab sich anschließend in das Erdgeschoss. Dort wollte er überprüfen, ob das Wasser tatsächlich abgestellt ist. Während sich der Mann im Erdgeschoss aufhielt, entnahm die Seniorin aus einem Tresor ein Kuvert mit Geld. Als sie bemerkte, dass der Unbekannte in den Keller zurückkehrte, legte sie das Kuvert in einem weiteren Kellerraum ab. Anschließend wurde sie von dem Unbekannten aufgefordert, selbst noch einmal den Wasserzulauf im Erdgeschoss zu testen. Nachdem die betagte Frau dies getan hatte, verließ der angebliche Stadtwerkemitarbeiter den Keller und begab sich zu der Seniorin. Als diese kurz darauf das Kuvert aus dem Keller holen wollte, musste sie feststellen, dass lediglich ein zweistelliger Betrag vorhanden war. Das restliche Geld in Höhe eines fünfstelligen Betrages befand sich nicht mehr in dem Kuvert. Zurück im Erdgeschoss fehlte dann auch jede Spur von dem Unbekannten. Der Mann soll etwa 25 - 30 Jahre alt und etwa 175cm - 185cm groß sein. Außerdem war er bekleidet mit einer schwarzen Kappe und dunkler Kleidung. Auf seiner Oberbekleidung befanden sich zwei grüne Streifen. Er hatte eine schlanke Statur und sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zum dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal eindringlich:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Rufen Sie bei den Stadtwerken an und fragen nach, ob zurzeit Mitarbeiter unterwegs sind! Fragen Sie auch nach konkreten Personen/Namen! - Bitten Sie Nachbarn um Mithilfe!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell