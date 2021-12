Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstähle in der Hagener Straße

Iserlohn - Letmathe (ots)

Dreister Diebstahl

Vom 26.12.2021 auf den 27.12.2021 entwendete ein unbekannter Täter ein Fahrrad der Marke Stevens. Der Geschädigte hatte das Rad in der Hagener Straße in Höhe der dortigen Polizeiwache an einem Laternenpfosten gesichert. Als er zur Örtlichkeit zurückkehrte, war das Herrenrad samt Schloss verschwunden. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Reiserad in schwarz. An Lenker und Gepäckträger waren rote Packtaschen angebracht.

Ebenfalls in der Hagener Straße brachen unbekannte Täter im Zeitraum vom 24.12.2021 bis 27.12.2021 einen Sammelcontainer für Zeitschriften auf. Hier öffneten sie zwei Kartons mit Zeitschriften, ließen diese aber an der Örtlichkeit zurück. Anschließend entfernten sie sich unbemerkt.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiwache Iserlohn unter 02371-9199-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell