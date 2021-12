Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Lüdenscheid (ots)

Einbruch ins Hotel

Im Tatzeitraum vom 25.12.2021 bis 27.12.2021 drangen ein oder mehrere Täter in ein Hotel in der Ortslage Leifringhausen ein. Sie gelangten möglicherweise über eine rückwärtig gelegene Kellertür in das Objekt. Hier durchsuchten sie mehrere Keller und Büroräume. Anschließend verließen sie das Objekt wieder unbemerkt. Konkrete Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

Betrüger haben zugeschlagen

In Lüdenscheid, Ortslage Worth, ist eine 91-jährige Frau am 27.12.2021 Opfer von Betrügern geworden. Sie erhielt einen vermeintlichen Anruf eines Bankinstitutes, verbunden mit dem Hinweis, sie sei Opfer einer Betrügerbande geworden und es fehle nun Geld vom Konto. Die Geschädigte wurde sodann telefonisch an falsche Polizeibeamte weiter verbunden. Von dem Betrüger wurde die ältere Dame aufgefordert, ihre Wertsachen in eine Tasche zu legen, damit diese sichergestellt werden können. Die Geschädigte händigte einer falsche Polizistin dann kurze Zeit später Wertsachen im Wert von mehreren tausend Euro aus.

Die Frau konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30-35 Jahre alt, mittelgroß, dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Hose und rosa Fleecejacke. Sie fuhr in einem dunklen PKW mit Dortmunder Zulassung davon.

Hinweise bitte an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell