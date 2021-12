Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung und Keller/ Kat-Diebe/ Taschendiebe/ Jugendliche vor dem Kino verprügelt

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind an Heiligabend, zwischen 17 und 19 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichstraße eingebrochen. Sie durchwühlten Schränke und Kommoden. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Am Donnerstag vor Weihnachten wurde in einen Keller an der Viktoriastraße eingebrochen. Weitere Einbrüche gab es in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag an der Langen Straße. Aus einem Keller dort wurde ein Fahrrad gestohlen.

In der Nacht zum Donnerstag haben die Kat-Diebe wieder geflext: Am Morgen mussten zwei Pkw-Halter an der Rahlenbeckallee und an der Hindenburgstraße feststellen, dass Unbekannte die Katalysatoren unter ihren Fahrzeugen abgetrennt und gestohlen haben.

Eine 74-jährige Iserlohnern wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen bestohlen. um 9.35 Uhr bestohlen. Sie verließ gegen 9.35 Uhr ein Modegeschäft an der Unnaer Straße und wechselte in eine Drogerie am alten Rathausplatz. Dort an der Kasse stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie sowie ein kleines Mäppchen mit ihrer Bankkarte nicht mehr in der Handtasche steckten.

In einem Kinosaal des Filmpalasts gerieten am Donnerstagabend zwei Gruppen von Jugendlichen in Streit. Als drei Jugendliche ihre gebuchten Plätze einnehmen wollen, waren die Plätze bereits besetzt. Die anderen Jugendlichen geben nach. Doch nach der Vorstellung warteten die "Verdrängten" draußen auf die 17- bis 19-Jährigen und schlugen und traten auf dem Gehweg des Kurt-Schumacher-Ringes auf sie ein. Bevor die Polizei eintraf, stiegen die Angreifer in einen grauen Smart Forfour und flüchten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (cris)

