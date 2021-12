Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen

Halver (ots)

Kurz vor Weihnachten haben sich Taschendiebe in einem Discounter an der Hagener Straße bedient: Einer 56-jährigen Frau wurde zwischen 8.35 und 9 Uhr beim Einkaufen die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Die Polizei warnt praktisch fortwährend vor den Taschendieben in den heimischen Discountern. Deshalb sollten Kunden insbesondere ihre Geldbörsen beim Einkaufen unbedingt möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell