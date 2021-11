Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 150 Tage Haft - Bundespolizei empfängt Gesuchten bei der Einreise am Flughafen Dortmund

Dortmund (ots)

Heute Morgen (01. November) empfingen Bundespolizisten am Flughafen Dortmund bei der Einreise einen 24-jährigen Mann. Ein Gericht hatte den Mann zu fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Gegen 7:30 Uhr wurde am Flughafen Dortmund bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Kutaissi, ein georgischer Staatsbürger vorstellig. Der Mann gab an, in Deutschland arbeiten zu wollen. Bundespolizisten stellten jedoch fest, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehlt besteht.

Das Amtsgericht Augsburg hatte den Mann wegen des Diebstahls mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von 150 Tagen verurteilt.

Da der Mann die Ersatzstrafe von über 3000 Euro nicht zahlen konnte, brachten Bundespolizisten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. *BA

