Polizei Düren

POL-DN: Am helllichten Tag eingebrochen

Jülich (ots)

Am Dienstagnachmittag brachen derzeit Unbekannte in eine Wohnung am Von-Schöfer-Ring ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr drangen der oder die Täter in eine Wohnung im ersten Obergeschoß eines Hauses ein, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Dort entwendeten sie Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell