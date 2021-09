Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210919 - 1141 Frankfurt-Niederursel: Müllcontainerbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagmorgen (18. September 2021) kam es zu einem Brand in Niederursel, bei dem mehrere Müllcontainer Feuer fingen. Neben den Containern wurde dabei auch ein Restaurant in Mitleidenschaft gezogen.

Nach derzeitigem Stand ereignete sich gegen etwa 05.30 Uhr im Praunheimer Weg ein Brand, bei dem auf bislang unbekannte Weise ein Restmüllcontainer entzündet wurde. Durch das Feuer gerieten zwei weitere Container sowie ein in der Nähe befindlicher E-Scooter in Brand. Letztlich konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand löschen. Allerdings kam es durch die brennenden Container zur Beschädigung einer Hausfassade an einem angrenzenden Restaurant.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell