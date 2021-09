Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210917 - 1139 Frankfurt-Hausen: LKW in Flammen

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht meldeten Zeugen einen brennenden LKW unter der Breitenbachbrücke. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 02:00 Uhr wurde ein Zeuge auf den in Flammen stehenden Lastwagen aufmerksam, der auf dem Park + Ride Parkplatz in der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße im Stadtteil Hausen stand. Der Zeuge war zuvor durch einen lauten Knall aufmerksam geworden. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Am heutigen Vormittag untersuchten Brandortermittler der Frankfurter Kriminalpolizei den LKW. Das vorläufige Ergebnis ihrer Ermittlungen deutet auf Brandstiftung hin. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell