POL-F: 210919 - 1140 Frankfurt-Griesheim: Brand in einer Schule

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19. September 2021) ereignete sich in Griesheim ein Brand in einer Grundschule.

Gegen 2 Uhr meldete ein Anwohner über den Notruf einen Brand an einer Schule in der Kiefernstraße. Als Kräfte der Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand ein Klassenraum eines Anbaus der Schule bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es das Feuer in dem Gebäude zu lokalisieren und dieses zügig zu löschen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

An dem Gebäude entstand jedoch durch den Brand erheblicher Sachschaden, über dessen Höhe zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage gemacht werden kann. Darüber stellten Beamte vor Ort mehrere eingeworfene Fensterscheiben an dem Gebäude fest.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

