Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger schwerverletzt

Jülich (ots)

Am Mittwochmorgen kam es an der Kreuzung Große Rurstraße/Römerstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger von einem Lkw angefahren wurde.

Ein 55 Jahre alter Mann aus Bedburg war gegen 08:07 Uhr mit seinem Lkw auf der "Große Rurstraße" unterwegs. Von dort beabsichtigte er auf die Römerstraße, in Fahrtrichtung Kurfürstenstraße, abzubiegen. Als die für ihn geltende Lichtzeichenanlage Grünlicht zeigte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Eine Person habe er, nach seinen Angaben, nicht auf der Fahrbahn gesehen. Der 53- Jährige Fußgänger aus Niederzier hielt sich an der Fußgängerfurt Römerstraße/Neusser Straße auf. Nach eigenen Angaben betrat der die Fahrbahn als auch für ihn die Ampel Grünlicht zeigte. In der Fahrbahnmitte kam es dann zur Kollision zwischen dem Lkw und dem Fußgänger. Der 53 Jahre alte Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell