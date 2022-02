Polizei Düren

POL-DN: Kastenwagen entwendet

Vettweiß (ots)

Bisher Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen VW Crafter von einem Parkplatz in Vettweiß.

Ein 62-Jähriger aus Vettweiß stellte am Mittwochabend, gegen 23:00 Uhr, seinen weißen VW Kastenwagen Typ Crafter mit dem Kennzeichen DN-JS139 auf einem Parkplatz in der Küchengasse Ecke Schulstraße ab. Als er am Donnerstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug nicht mehr dort stand und entwendet wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter 02421 949- 6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell