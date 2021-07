Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße/Fahrradfahrerin und Auto kollidieren

Coesfeld (ots)

Eine 66-jährige Fahrradfahrerin und ein Auto sind am Donnerstag (22.07.21) an der Daruper Straße in Nottuln kollidiert. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Nottuln vom Busbahnhofsparkplatz in Richtung Daruper Straße. Zur gleichen Zeit wollte die 66-Jährige aus der Durchfahrt des Wartehäuschens kommend den Franz-Rhode-Platz überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Mit einem Rettungswagen kam die Nottulnerin schwer verletzt in ein Krankenhaus.

