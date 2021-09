Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: AKTUALISIERUNG - Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

In Stuttgart gesichteter Mann war keine der gesuchten Personen

In der Nacht auf Donnerstag, den 23. September, sind vier im Klinikum am Weissenhof in Weinsberg untergebrachte Personen aus einer geschlossenen Station/Maßregelvollzug geflüchtet. Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnte eine der vier Personen bereits festgenommen werden. Bei den heute Mittag neu veröffentlichten Fahndungsfotos einer Überwachungskamera hat sich nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen herausgestellt, dass es sich nicht um den Gesuchten Yousef Cherif handelt. Die in der Stuttgarter Innenstadt gesehene Person konnte angetroffen und überprüft werden. Die Fahndungsmaßnahmen laufen weiter. Zeugenhinweise werden unter 07131 104 4444 entgegengenommen. Alle Lichtbilder der drei noch gesuchten Männer sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weinsberg-entwichene-strafgefangene/ Wer erkennt die abgebildeten Männer und kann weitere Hinweise auf den Aufenthaltsort geben? DUGA, Cristian Beschreibung: ca. 171 cm ca. 57 kg 36 Jahre alt südeuropäisches Aussehen Piercing Ohr links und rechts diverse Tätowierungen braune dunkle kurze Haare Kleidung unbekannt ADEMI, Mekail Beschreibung: ca. 184 cm ca. 70 kg 28 Jahre alt hager Hakennase Geheimratsecken braune Augen Bart Kleidung unbekannt CHERIF, Yousef Beschreibung: ca.189 cm ca. 69 kg 24 Jahre alt schlank, nordafrikanisches Aussehen Piercing Ohr links und rechts O-Beine mehrere Narben braune Augen schwarze Haare kurz, gelockt Kleidung unbekannt

