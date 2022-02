Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der B56 - Sieben Verletzte

Düren (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt und sieben Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Gegen 17:05 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Mann aus der Tschechischen Republik mit seinem Transporter die B56, aus Fahrtrichtung Düren kommend, in Richtung Jülich. Die Lichtzeichenanlage an der Anschlussstelle Köln zeigte Grünlicht, einige Fahrzeuge warteten jedoch noch verkehrsbedingt vor der Ampel. Nach eigenen Angaben bremste der 20-Jährige, die Bremsen reagierten aber, vermutlich aufgrund von Nässe, nicht. Er fuhr auf den Pkw vor ihm auf und schob diesen wiederum auf das nächste Auto. Hierbei verletzte sich der 20-Jährige leicht. Insgesamt wurden durch den Auffahrunfall vier Pkw ineinander geschoben. In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt sechs Personen. Ein 67-Jähriger aus Aachen wurde schwer verletzt, sein 21 Jahre alter Beifahrer, ebenfalls auch Aachen, wurde leicht verletzt. Eine 29-Jährige aus Alsdorf sowie ihre 37 Jahre alte Beifahrerin wurden auch leicht verletzt, ebenso wie eine 32-jährige Fahrzeugführerin aus Düren und eine 21 Jahre alte Frau aus Langerwehe. Alle Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie konnten dort nach ambulanter Behandlung entlassen werden, lediglich der 67-Jährige aus Aachen verblieb stationär.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sperrte die Polizei die B56 in Fahrtrichtung Jülich ab der Kreuzung "Im Langen Graben/ Nordstraße". Beamte der Autobahnpolizei sperrten zeitgleich die beiden Anschlussstellen der A4. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

