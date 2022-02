Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher in Wohnhaus

Niederzier (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Donnerstagabend ein 40-Jähriger aus Niederzier, als er nach Hause zurückkehrte. Einbrecher waren in sein Wohnhaus eingedrungen.

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, überkletterten Unbekannte ein Tor des Hauses in der Kölnstraße und gelangten so in den Garten des Grundstücks. Dort hebelten die Täter ein Wohnzimmerfenster auf und drangen in das Haus ein. Hier wurden mehrere Räume durchwühlt. Die Tatbeute ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Düren unter 02421 949- 6425 zu melden.

