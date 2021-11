Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer lebensgefährlich verletzten Person

Wesel (ots)

Am Freitag, den 19.11.2021, gegen 15:50 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Xanten mit ihrem Pkw die Willicher Straße, aus Richtung Mörmter kommend in Fahrtrichtung Wardt. Dazu beabsichtigte sie die Mörmter Straße geradeaus zu überqueren. Hierbei übersah sie offensichtlich den aus ihrer Sicht von links herannahenden vorfahrtberechtigten Pkw eines 89-jährigen Mannes aus Xanten. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw. Die 22-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte er Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Unfallklink zugeführt. Der 89-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen einem Weseler Krankenhaus zugeführt werden. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 EUR geschätzt. Die Pkw wurden sichergestellt und abgeschleppt. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme musste die Mörmter Straße (Bundesstraße B57) bis gegen 18:25 Uhr komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

