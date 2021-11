Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch Im Dornbusch

Gütersloh (ots)

Gütersloh (GA) - Es kam in der Zeit von Freitag (05.11., 12.00 Uhr) bis Samstag (06.11., 13.15 Uhr) zu einem Wohnungseinbruch Im Dornbusch. Unbekannte Täter gelangten durch ein rückwärtiges Fenster in das Wohnhaus. Das Fensterglas wurde eingeschlagen. In dem Haus wurden mehrere Türen aufgehebelt. Schränke und Kommoden wurden durchsucht.

Ob etwas entwendet wurde, kann zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegeben Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

