Polizei Düren

POL-DN: Betrunken gegen Laterne gefahren

Düren (ots)

Ohne Verletzte dafür mit einer Blutprobe endete eine Unfallaufnahme gestern Abend am Friedrich-Ebert-Platz in Düren. Ein 30-Jähriger geriet von der Fahrbahn und prallte gegen eine Laterne.

Am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr fuhr der 30-jährige Mann aus Düren mit seinem Pkw aus der Kölnstraße kommend in den Friedrich-Ebert-Platz ein und beabsichtigte diesen dann an der Girbelsrather Straße zu verlassen.

Kurz hinter der Einmündung Euskirchener Straße kam er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Gehweg gegen eine Laterne. Gegen die Einlassung des Fahrers, seine Bremsen hätten nicht richtig funktioniert, regten sich bei den aufnehmenden Polizeibeamten schnell Zweifel, als sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallfahrers feststellten. Ergebnis der Atemalkoholprobe: 1,76 Promille.

Der Dürener musste sich einer Blutprobe unterziehen und vorläufig seinen Führerschein abgeben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein technischer Mangel an der Bremsanlage konnte nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell