Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin angefahren - Polizei sucht Autofahrer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Zusammenstoß einer Fußgängerin und einem Auto am Montag, 30. Mai 2022, sucht die Polizei den Fahrer des Unfallwagens. Die 89-Jährige war um 15.30 Uhr mit ihrem Rollator zu Fuß in Heßler unterwegs und wollte die Straße Fersenbruch in Höhe der Grimmstraße überqueren. Dabei kollidierte die Gelsenkirchenerin mit dem schwarzen Fahrzeug eines etwa 30-jährigen Unbekannten. Dieser erkundigte sich im Anschluss nach dem Wohlergehen der Seniorin, setzte seine Fahrt mit Frau und Kind im Wagen jedoch fort. Die leichtverletzte Frau begab sich im Anschluss selbstständig in medizinische Behandlung und informierte dann die Polizei.

Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer, sich zur Klärung des Sachverhalts zu melden und sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug und zum Fahrer machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6223 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell