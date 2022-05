POL-GE: Gelsenkirchener in Bulmke-Hüllen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Polizeibeamte haben ein Strafverfahren gegen einen 28-Jährigen eingeleitet, der am Montag, 30. Mai 2022, mehrere Autos in der Altstadt demoliert haben soll. Zeugen hatten die Einsatzkräfte gegen 23.30 Uhr alarmiert, nachdem der Mann an der Weberstraße unter anderem Frontscheiben und Scheibenwischer an acht geparkten Fahrzeugen beschädigt hatte. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete der Mann, den ...

mehr