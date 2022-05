POL-GE: 37-Jähriger gefährdet im Rausch den Verkehr

Gelsenkirchen (ots) - Von mehreren Unbekannten ist ein 22-Jähriger am frühen Samstagmorgen, 28. Mai 2022, in Bismarck angegriffen und beraubt worden. Der 22-Jährige war um 3.20 Uhr auf der Bismarckstraße unterwegs, wo er in Höhe der Hohenzollernstraße unvermittelt von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen wurde. Dort traten und schlugen drei Angreifer auf den am Liegenden ein. Ein Mobiltelefon, das dem ...

