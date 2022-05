Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Reifensätze gestohlen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Diebstahl bei einem Autohändler in Buer sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag, 23. Mai 2022, in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu dem Gelände an der Devesestraße. Dort entwendeten sie von fünf Neuwagen die Reifensätze sowie einen einzelnen Reifen bei einem weiteren Wagen. Die Polizei sucht Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Auffälliges auf der Devesestraße zwischen Neidenburger Straße und Stegemannsweg beobachtet haben oder die Hinweise zum Diebesgut oder den Tätern machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter 0209 365 8224 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

