Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verstärkte Betrugsversuche - Gelsenkirchener wird Opfer von falschem Polizisten

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrfach haben Betrüger am vergangenen Freitag, 27. Mai 2022, versucht, Gelsenkirchener am Telefon um ihr Geld zu bringen. Nahezu alle Versuche scheiterten, in einem Fall gelang es den Tätern jedoch, einen 86-Jährigen zu betrügen. Gegen 14.30 Uhr wurde der Gelsenkirchener bei sich zuhause in Schalke angerufen. Unter dem Vorwand, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nur gegen eine Kaution wieder auf freien Fuß gelassen würde, drängte der falsche Polizeibeamte am Hörer den Senior zur Offenlegung seiner Vermögenwerte. Wie bei dieser Betrugsmasche oft üblich, setzte der Betrüger dafür eine sehr hohe Summe als Kaution fest. Da der 86-Jährige nicht so viel Geld besaß, einigten sie sich auf eine niedrigere Geldsumme. Dieses vermeintliche "Entgegenkommen" ist Teil des Betrugs. Die Täter nennen eine hohe fiktive Summe, geben sich aber auch ohne Weiteres mit einem geringeren Geldbetrag zufrieden, der in der Regel aber immer noch mehrere tausend Euro beträgt.

Der 86-Jährige in Schalke wurde zwar misstrauisch und äußerte am Telefon seine Bedenken, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ließ sich aber schließlich vom falschen Polizisten vom Wahrgehalt dessen Geschichte überzeugen. Zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr übergab der Gelsenkirchener schließlich vor dem Amtsgericht in Ückendorf die vereinbarte Geldsumme in einer Tasche an einen männlichen Unbekannten. Dieser Mann war circa 30 alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, er hatte dunkle Haare, trug eine Basecap mit goldener Aufschrift, eine Jeansjacke sowie eine schwarze Hose mit Löchern, Fransen und bunten Flecken.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Geldübergabe beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Wir werden nicht müde zu betonen, dass die Polizei niemals bei Ihnen anrufen wird, um Bargeld und Wertgegenstände von Ihnen zu verlangen. Weder als Zahlungsmittel noch um es für Sie vor vermeintlichen Diebesbanden in Sicherheit zu bringen. Übergeben Sie niemals Bargeld und Wertgegenstände an fremde Personen. Seien Sie misstrauisch, wenn jemand Geld von Ihnen verlangt, den Sie nicht kennen. Rufen Sie lieber den Notruf unter der 110 einmal zu viel als zu wenig an und klären Sie mit uns noch mal den Sachverhalt ab. Bitte reden Sie auch stets mit Ihren Eltern, Verwandten und Bekannten über die Gefahr von diversen Betrugsmaschen und sensibilisieren Sie sie immer wieder aufs Neue.

