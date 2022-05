POL-GE: Straßenraub in Gelsenkirchen Schalke

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei beteiligt sich am kommenden Mittwoch, 1. Juni 2022, am Aktionstag des Generationennetzes Gelsenkirchen e.V. auf dem Marktplatz in Horst. Von 9 bis 12 Uhr geben Polizeibeamte an ihrem Präventionsstand auf dem Josef-Büscher-Platz wichtige Tipps für die Sicherheit von Senioren. Außerdem werden Fragen zu allgemeinen Sicherheitsthemen beantwortet, wie zum Beispiel Taschendiebstahl, ...

