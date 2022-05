Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Junge Gelsenkirchener beraubt und verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub am Dienstag, 24. Mai 2022, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls in Buer. Ein 14 und ein 16 Jahre alter Gelsenkirchener hielten sich gegen 19 Uhr mit mehreren Personen an einem Schulgelände an der Lasthausstraße auf. Durch Unbekannte aus der Gruppe wurden den Gelsenkirchenern unter Vorhalt eines Messers diverse Wertgegenstände entwendet. Von einem 15-jährigen Gelsenkirchener wurde der 16-Jährige geschlagen, der 14-Jährige von einem gleichaltrigen Gelsenkirchener mit Reizgas besprüht und verletzt. Anschließend flüchtete die Tätergruppe. Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Tätern. Einer der Gesuchten ist circa 1,60 Meter groß, hatte kurze schwarze Haare und trug Jeans sowie einen dunklen Pullover. Ein weiterer Tatverdächtiger ist etwa 15 bis 16 Jahre alt, hatte eine dunkle Hautfarbe und war mit einem Trainingsanzug bekleidet. Ein dritter Flüchtiger ist circa 1,70 Meter groß und trug eine OP-Maske sowie eine schwarze Kappe. Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

