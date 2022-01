Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Versammlung eingeleitet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.1.2022 fand erneut eine nicht angezeigte Versammlung in Oelde statt. Gegen 18.00 Uhr versammelten sich vierzig Personen und zogen gemeinsam durch die Innenstadt. Der Aufzug wuchs auf etwa achtzig Teilnehmer an und löste sich gegen 19.15 Uhr auf. Da einige Personen keine vorgeschriebene Maske trugen, schritten Kräfte des Ordnungsamtes und der Polizei ein. Sie stellten Personalien zur Erhebung von Bußgeldern fest. Polizisten nahmen eine 59-Jährige und einen 49-Jährigen mit zur Polizeiwache, um deren Identität eindeutig zu klären. Nachdem diese feststand konnten die Oelderin und der Beckumer die Wache verlassen. ES zeigte sich niemand als Versammlungsleiter zu erkennen. Daher leiteten die Beamten wegen der nicht angezeigten Versammlung ein Ermittlungsverfahren ein.

