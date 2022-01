Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.1.2022, 7.30 Uhr kam es auf der Tollstraße in Stromberg zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Ein 65-jähriger befuhr mit seinem Treckergespann die Tollstraße aus Richtung Wadersloher Straße kommend. Ihm entgegen kam ein 64-jähriger Paderborner, der ein Wohnmobil fuhr. Die Tollstraße ist sehr schmal, so dass es zum Unfall zwischen den beiden großen Fahrzeugen kam. Durch den Zusammenstoß rutschte das Wohnmobil auf das angrenzende Feld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 27.000 Euro. Bei dem Unfall wurde der Paderborner leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell