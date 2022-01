Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Keinen Führerschein wegen zu schnellen Fahrens - weiteres Mal erwischt

Warendorf (ots)

Am Montagnachmittag (24.1.2022) führten Polizisten eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Stromberger Straße in Wadersloh durch und hielten einen zu schnell fahrenden Autofahrer an. Bei der Überprüfung des 35-Jährigen stellte sich heraus, dass der Wadersloher aktuell keinen Führerschein hat. Denn den hatte er in der vergangenen Woche abgegeben, weil der 35-Jährige ein Fahrverbot erhalten hatte. Aauch in diesem Fall war er schneller als erlaubt unterwegs. Der Wadersloher musste sein Auto stehen lassen und ihn erwartet nur ein Ermittlungsverfahren.

