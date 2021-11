Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3

Am gestrigen Abend, um 17:37 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 3 in Höhe der Abfahrt Möbel Wallach zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Wie im Zuge der Unfallaufnahme bekannt wurde, war ein 52-jähriger Autofahrer in Begleitung eines 61-jährigen Beifahrers mit einem VW Bulli die Ausfahrt Möbel Wallach kommend auf die B3 in Richtung Hannover unterwegs. Auf der B3 leitete der 52-Jährige plötzlich ein Wendemanöver ein, worauf ein in selber Richtung fahrender 65-jähriger Autofahrer nicht mehr reagieren konnte und folglich mit dem bereits quer zur Fahrbahn stehenden VW Bulli kollidierte. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 52-jährige Unfallverursacher schwer sowie der Beifahrer im VW Bulli und der 65-jährige Autofahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher und der Beifahrer wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die beteiligten Unfallfahrzeuge, der VW Bulli und ein Citroen Berlingo, waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße 3 teilweise gesperrt, wodurch es aber zu keinen größeren Verkehrsstörungen kam.

