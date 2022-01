Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Apotheke Ziel von Einbrechern

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.1.2022, 4.10 Uhr brachen vermutlich zwei Unbekannte in eine Apotheke an der Straße Am Bahnhof in Oelde ein. Die Täter stahlen aus dem Verkaufsraum eine kleine Summe Bargeld und einige Medikamente. Als Polizisten am Objekt ankamen, sahen sie noch zwei Männer über die Gleise flüchten, dabei könnte es sich um die Einbrecher gehandelt haben. Bei der anschließenden Fahndung blieb das Duo unentdeckt. Wer hat zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich der Apotheke oder näheren Umfeld beobachtet? Wer hat die flüchtenden Männer gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

