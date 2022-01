Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Störpegel- und Nachhhallmessung am HBF Kaiserslautern am 27. Januar 2022

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag, dem 27. Januar 2022 wird am Hauptbahnhof Kaiserslautern im Zeitraum von 16.00 bis 18.00 Uhr eine Störpegelmessung durchgeführt werden. Diese wird den Reiseverkehr nicht beeinträchtigen. Außerdem wird am selben Tag um 22.00 Uhr für die Dauer von ca. 20 Minuten, ebenfalls im Hbf Kaiserslautern, eine Nachhallmessung stattfinden. Zum Zwecke der Schallerzeugung wird in diesem Zusammenhang kontrolliert eine Schreckschusspistole abgefeuert werden. Vor Ort wird der Bereich der Bahnhofsvorhalle sowie des Personentunnels für den Zeitraum der Nachhallmessung abgesperrt werden. Mitarbeiter der DB Sicherheit werden am Abend vor Ort zugegen sein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell