Polizei Gütersloh

POL-GT: 19-jähriger Mofa-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am Sonntagmittag (26.09., 13.45 Uhr) kam es im Bereich Falkenstraße/ Grüner Weg zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein 19-jähriger Mann aus Augustdorf schwer verletzt wurde.

Ein 18-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock befuhr zum Unfallzeitpunkt die Falkenstraße aus Richtung Oerlinghauser Straße kommend. Als er nach links in den Grünen Weg abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mofa-Fahrer, welcher die Falkenstraße in Richtung Oerlinghauser Straße befuhr.

Der Mofa-Fahrer stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. An dem Seat des 18-Jährigen und an dem Mofa entstand Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro.

