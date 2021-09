Polizei Gütersloh

POL-GT: Trio greift Zugpersonal an und flüchtet über die Gleise - Schnellbremsung eines Güterzugs

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Samstagabend (25.09., 22.10 Uhr) wurde die Polizei über einen Vorfall am Bahnhof informiert.

Zeugen gaben an, dass es zunächst zu Streitigkeit in der Bahn gekommen sei. Als ein Bediensteter die Fahrkarten von drei im Zug sitzenden Männern kontrollieren wollte, schubsten diese den Mann. Als der Zug wenige Zeit später in Rheda-Wiedenbrück hielt, flüchteten die Unbekannten an Gleis 8 über die Gleise. Zeitgleich befuhr ein Güterzug den Gleisabschnitt. Um einen Personenschaden zu verhindern, wurde eine Schnellbremsung eingeleitet. Dabei verletzten sich keine Personen. Die drei Unbekannten entkamen durch eine Böschung. Sie sollen zwischen 20 und 25 Jahre gewesen sein. Einer trug ein kariertes Hemd, ein weiterer Mann eine weiße Jacke. Zudem sollen die Männer Bierflaschen in den Händen gehalten haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu dem noch unbekannten Trio geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Bundespolizei Münster unter der Telefonnummer 0251 974370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell