Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Gegenverkehr kollidiert - zwei verletzte Personen

Weimar (ots)

Ebenfalls für Behinderungen sorgte ein Unfall am Freitagmorgen gegen 09:20 Uhr in Umpferstedt. Ein Fahrschulauto (Pkw VW Golf) befuhr die B7 aus Richtung Weimar kommend nach Umpferstedt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die 18-jährige Fahrschülerin in einer leichten Rechtskurve kurz nach dem Ortseingang Umpferstedt auf die Gegenfahrspur. Ein im Gegenverkehr fahrender 60-jähriger Toyotafahrer versuchte noch, dem ihm entgegenkommenden Pkw auszuweichen. Dies war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, das Fahrschulauto stieß frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Toyotas.

Sowohl der Fahrer des Pkw Toyota, als auch die Fahrschülerin erlitten leichte Verletzungen und mussten ambulant im Klinikum Weimar ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf jeweils ca. 4.000 Euro geschätzt.

Bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge war die B7 am Ortsausgang Umpferstedt Richtung Weimar für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt, was für einige Behinderungen im Straßenverkehr sorgte.

