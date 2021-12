Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall

Weimar (ots)

Für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr sorgte am Freitag gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B7 zwischen Weimar und Ulla. Zwei Pkw-Fahrer (52 und 39 Jahre) befuhren die B7aus Richtung Abzweig Tröbsdorf kommend in Richtung Ulla und mussten an der Einmündung zur Erfurter Straße an der dortigen Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten. Der Fahrer eines nachfolgenden Transporters bemerkte dies aus Unachtsamkeit zu spät, fuhr ungebremst auf einen Pkw Ford auf und schob diesen auf den davor stehenden Pkw Nissan auf. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

