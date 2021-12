Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf Dehmer Straße: Polizei sucht nach Audi S 7

Bad Oeynhausen, Porta Westfalica (ots)

Am frühen Sonntagabend wurden die Beamten in die Straße "Unterm Willem" nach Porta Westfalica-Barkhausen gerufen. Dort traf man auf einen 58-jährigen Renault-Fahrer mit einem platten Autoreifen. Dieser berichtete von einem Unfall in Dehme.

Eigenen Angaben zufolge hatte der Mann kurz zuvor die Dehmer Straße (B 61) befahren und war dabei auf die Verkehrsinsel in Höhe Wöhrener Straße / Lohbuschbreede geraten. Die, so der Mindener, sei in der Dunkelheit wegen fehlender Beschilderung nicht wahrnehmbar gewesen. Schließlich habe ein Reifen bei der Weiterfahrt Luft verloren, woraufhin er die Polizei verständigte.

Nach Ankunft eines weiteren Streifenwagens an der beschriebenen Örtlichkeit in Dehme registrierten die Polizisten, dass ein vorausgegangener Unfall ursächlich für die fehlende Beschilderung war. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer zuvor die Dehmer Straße in Richtung Porta Westfalica befahren und war aus unbekannten Gründen auf die Verkehrsinsel geraten. Vor Ort fanden sich Hinweise, dass der Verursacher die überfahrenen Verkehrsschilder zunächst einige Meter mit sich schliff und anschließend die Unfallstelle verließ. Die Schilder fanden sich schließlich am Straßenrand liegend wieder. Dort konnten die Beamten aufgefundene Fahrzeugteile sicherstellen. Ermittlungen ergaben, dass diese zu einem Audi S7 Sportback gehören. Die Beamten gehen davon aus, dass Fahrzeugfront und Unterboden des Audis bei dem Unfallgeschehen erheblichen Schaden nahmen.

Wer Angaben zu dem beteiligten Audi S7 Sportback oder dem unbekannten Fahrzeugführer machen kann, der wird gebeten, sich bei den Verkehrsermittlern unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell