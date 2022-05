Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßlicher Räuber verliert Schlüssel bei der Tat/wer erkennt ihn wieder?

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Handtaschenraub in Bismarck am Sonntag, 20. März 2022, (siehe unsere Pressemitteilung vom 22. März 2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5177147) sucht die Polizei Zeugen, die einen auffälligen Schlüsselbund wiedererkennen, den der Täter vermutlich am Tatort verloren hat. Der Bund besteht aus drei silbernen Schlüsseln, zwei Anhängern in Form von Engeln, einem Anhänger in Form des Logos des FC Schalke 04, einem Anhänger in Form eines blauen Herzens und einem quadratischen Filzanhänger. Wer Angaben zu dem Schlüssel machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter den Telefonnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) zu melden.

