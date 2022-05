Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub nach Toilettengang

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem er von einem Toilettengang wiedergekommen ist, wurde ein Mann am Sonntag, 22. Mai 2022, in Schalke geschlagen und beraubt.

Gegen 18 Uhr suchte ein 50-Jähriger eine der Baustellentoiletten in einem kleinen Parkstück an der Overwegstraße auf. Als er anschließend die Plastikbox wieder verlassen wollte, ließ sich die Tür nicht mehr öffnen. Daraufhin trat er gegen die Tür, gelangte wieder ins Freie und sah eine Gruppe männlicher Jugendlicher in unmittelbarer Nähe. Als er die Gruppe fragte, was das solle, wurde er umgehend geschlagen bis er am Boden lag. Dann flüchteten die Angreifer. Der 50-Jährige bemerkte anschließend, dass ihm seine Brusttasche entwendet wurde, in der er auch sein Portemonnaie aufbewahrt hatte. Danke Zeugenhinweisen konnte die alarmierte Polizei in einer S-Bahn an der Haltestelle des Musiktheaters eine Gruppe Jugendlicher antreffen, auf die die Beschreibungen passten. Die Einsatzkräfte nahmen die Personalien der fünf Gelsenkirchener Jungen, im Alter zwischen 12 und 16 Jahren, auf. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 beim Kriminalkommissariat 11 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

