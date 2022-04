Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auffahrunfall mit hohem Sachschaden (19.04.2022)

Konstanz (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro ist bei einem Unfall auf der Einmündung des Bahnhofsplatzes in die Dammgasse am Dienstagnachmittag entstanden. Eine 52-jährige BMW-Fahrerin bog vom Bahnhofsplatz nach rechts auf die Dammgasse ab, musste dabei jedoch verkehrsbedingt anhalten, da eine Fußgängerin die Fahrbahn querte. Ein hinter dem BMW fahrender 26-jähriger Mann mit einem Lastwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Autos. Beide Fahrer blieben unverletzt. Den am BMW entstandenen Blechschaden schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro, den Schaden am Lastwagen auf rund 3.000 Euro.

