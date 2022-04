Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt (20.04.2022)

Singen (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Hohenkrähenstraße am Mittwochmorgen leicht verletzt worden. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit einem Roller auf der Hohenkrähenstraße hinter einem Citroen her. An der Einmündung zur Schaffhauser hielt die 54 Jahre alte Fahrerin des Citroen an der dortigen Ampel verkehrsbedingt an. Der Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und versuchte eine Kollision mit dem Auto durch eine Vollbremsung zu verhindern. Dabei rutschte das Vorderrad des Rollers weg, so dass der 61-Jährige mit dem Heck des Citroen zusammenstieß. Der Mann verletzte sich leicht, ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. Am Roller und am Auto entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro.

