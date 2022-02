Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Sachbeschädigung und Widerstand enden im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein Zeuge hat am Samstag, 19. Februar 2022, in Buer eine Sachbeschädigung beobachtet und die Polizei gerufen. Ein 41-jähriger Gelsenkirchener schlug um 4.15 Uhr auf der Hagenstraße gegen den Außenspiegel eines dort abgestellten Wagens. Anschließend trat er mit dem Fuß gegen die Fahrertür des Fahrzeugs. Der 41-Jährige war alkoholisiert und aggressiv. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten und händigte erst nach mehrfacher Aufforderung seinen Führerschein aus, um sich auszuweisen. Wiederholt filmte er einen Polizeibeamten, indem er ihm ein Handy mit wenigen Zentimetern Abstand vor das Gesicht hielt. Der Aufforderung, dieses zu unterlassen, kam der Gelsenkirchener nicht nach. Als der Beamte nach dem Handy des Gelsenkircheners griff, um dessen Aktion zu beenden, griff ihn der Gelsenkirchener körperlich an. Daraufhin nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Der 41-Jährige beleidigte die Polizisten lautstark und wehrte sich, so dass er zunächst zu Boden gebracht werden musste. Nachdem die Beamten ihm Handfesseln angelegt hatten, brachten sie ihn ins Gewahrsam, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Gelsenkirchener erwarten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell