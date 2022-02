Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall zwischen Bus und Auto

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus in der Feldmark am Donnerstag, 17. Februar 2022, ist ein Mann schwer verletzt worden. Gegen 16.05 Uhr fuhr der Bus über die Hans-Böckler-Straße in Richtung Feldmarkstraße. Gleichzeitig fuhr ein 71-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Wagen auf der Hans-Böckler-Straße in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Fürstinnenstraße bog der Bus links ab. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Wagen des Gelsenkircheners und der hinteren Seite des Busses. Der 71-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

