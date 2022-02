Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Trio verletzt 15-Jährigen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem drei Unbekannte am Dienstag, 15. Februar 2022, einen Jugendlichen in Hassel angegriffen und verletzt haben. Der 15-Jährige war um 18.30 Uhr mit einer Freundin zu Fuß unterwegs in einem Park, der an die Marler Straße angrenzt. Hier wurde der Gelsenkirchener von dem Trio aufgefordert, seine Kopfhörer auszuhändigen. Als der Jugendliche der Aufforderung nicht folgte, wurde er von einem der Tatverdächtigen geschlagen und auch noch am Boden liegend getreten. Der verletzte 15-Jährige wurde anschließend in einem Krankenhaus stationär behandelt. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell